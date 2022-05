Emater realização ação em nascentes em propriedade na cidade de Bom Princípio

Extensionistas da Emater de 11 municípios do Vale do Caí participaram da etapa prática de uma capacitação em proteção de nascentes e olhos de água. A ação, realizada em uma propriedade de Bom Princípio, é parte do Projeto Assistência Técnica e Extensão Rural e Social na Conservação de Nascentes em Propriedades Rurais na Região Sicredi Serrana, que visa contribuir para a conservação de recursos hídricos e ambientais, por meio de sistemas de captação de água de nascentes e restauração de suas áreas de preservação permanente (APPs).

Tomando por base o que prevê a Legislação Ambiental, os extensionistas de Alto Feliz, Barão, São Vendelino, São José do Hortêncio, Feliz, Linha Nova, Tupandi, São Pedro da Serra, Vale Real e São Sebastião do Caí, além de Bom Princípio, acompanharam todas as etapas, da limpeza do local, passando pela construção e higienização do sistema até chegar à colocação da cobertura da fonte, que permitem a preservação e até a recuperação dos olhos dágua. "Esse é um passo importante na busca pela qualidade dos recursos hídricos, com baixa intervenção ambiental, de forma sustentável e sem um alto investimento", salienta o extensionista, Marcelo Brandoli.

Nesse sentido, uma resolução de 2011, que versa sobre dispensa de outorga para usos de caráter individual e de necessidades básicas de vida é levado em conta para a consolidação dos projetos que são possibilitados a agricultores e outros públicos assistidos. A ideia, ao final, é que sejam beneficiadas 115 propriedades rurais com capacitações e orientações. "Além destas, mais 23 serão unidades de referências espalhadas entre as regiões da Emater de Caxias do Sul e Lajeado nos próximos 36 meses", explica Brandoli.

O projeto possui uma série de etapas, entre ações teóricas e práticas, em um cronograma que se estenderá até o ano de 2024. "Especialmente em um cenário de estiagem, como o que vivemos nesses últimos três anos, é importante pensar e agir no que diz respeito à reservação e preservação da água", pontua Brandoli, que observa que, no caso da família Steffens, a água será utilizada na irrigação. A ação ocorre em parceria com a secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) do Governo do Estado e das prefeituras envolvidas.