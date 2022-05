Projeto de R$ 7,5 bilhões para construção de trem na Serra Gaúcha deve ficar pronto até o mês de novembro

O assunto principal da reunião da Associação dos Municípios da Serra (Amserra) do mês de maio foi a construção do trem regional da Serra Gaúcha. De acordo com o projeto prévio, a linha férrea irá de Bento Gonçalves a Vacaria. As cidades de Cambará do Sul, Canela e Nova Petrópolis já possuem uma lei autorizando a participação no consórcio.

Com investimento de US$ 1,5 bilhão de dólares (cerca de R$ 7,5 bilhões), a ideia é concluir o projeto até o próximo mês de novembro. "Serão 372 quilômetros de trilhos e estações em todas as cidades contempladas com a linha férrea", afirma o presidente do consórcio Arnildo Schildt. De acordo com ele, investidores da China e dos EUA estão interessados no projeto. "O governo federal apoia o projeto, mas a lei brasileira permite uma velocidade máxima de 40km/h nos vagões, há um o pedido para que seja liberado a velocidade de 80km/h", explica. No dia 25 de maio, na UCS, em Caxias do Sul, ocorrerá um encontro com líderes municipais para finalizar o projeto do trem.

Estavam presentes no encontro, além dos já citados, os prefeitos de Nova Petrópolis Darlei Wolf e de São Francisco de Paulo Marcos Aguzzolli, além do vice-prefeito de Gramado Luia Barbacovi. O próximo encontro da Amserra ocorrerá dia 10 de junho, em Nova Petrópolis, e a tendência é que de que o tema da construção da nova ferrovia possa ser debatido novamente.