Estrela cria ponto de atendimento para os idosos

A prefeitura de Estrela criou uma sala para o atendimento especializado aos servidores concursados, vinculados ao fundo de previdência, o Funprev. O atendimento, realizado em sala localizada ao lado do setor de Recursos Humanos, no segundo andar do prédio da Administração, recebe servidores ativos e inativos.

Conforme o titular da pasta, César Augusto Pereira da Silva, o Funprev é o fundo de pensões e aposentadorias para os servidores concursados do município. São aqueles contratados por meio de concurso público, no regime estatutário. "Atualmente temos 678 matrículas ativas. A criação deste espaço foi uma das metas da atual gestão, que tem por objetivo oferecer um atendimento especializado para nossos servidores", diz o secretário.

O secretário municipal de Administração e Segurança Pública explica que no ponto de atendimento são esclarecidas dúvidas sobre aposentadoria, contribuições e o próprio cálculo do tempo de serviço. "Trata-se de um atendimento especializado. A equipe confere as certidões, ajuda com a simulação dos cálculos e encaminha pedidos de aposentadoria para o quadro de servidores concursados", afirma.

Antes da criação do ponto de atendimento, os processos relacionados às pensões e aposentadorias eram tratados de forma fragmentada, em diferentes pastas e departamentos da Administração. "Centralizando tudo, próximo do próprio setor de recursos humanos, o atendimento torna-se ainda mais eficiente e prático para os segurados do fundo", pontua Pereira da Silva.