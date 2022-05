Garibaldi volta a receber o Festival Colonial Italiano após dois anos

Após dois anos sem ser realizado, o Festival Colonial Italiano retorna no próximo final de semana - 21 e 22 de maio - a Garibaldi. A programação ocorre nos Pavilhões da Fenachamp, reunindo atrações culturais e gastronomia típica italiana. As atividades têm início às 19h de sábado e seguem no domingo, a partir das 11h30. Os ingressos já estão à venda e devem ser adquiridos de forma antecipada.

As atrações artísticas serão comandadas pela Banda Cavatappi, que tem sua inspiração nas antigas fanfarras e charangas que entoavam canções durante os carnavais e festas em Veneza-ITA. O grupo, que conta com instrumentos típicos italianos como bandolim napolitano e acordeom, apresentará um vasto repertório clássico e folclórico. Com roupagens irreverentes, prometem contagiar o público sem deixar de lado as raízes italianas. O Grupo Sexta-Feira Alegre também estará presente para recepcionar os visitantes.

O cardápio envolverá saladas, massa, galeto, polenta, salame, queijo, pão, cuca, grostoli, vinho e suco de uva. Além disso, haverá comercialização de artesanato e de produtos coloniais. Para a secretária de Turismo e Cultura, Melina Casagrande, retomar o tradicional festival é manter o legado italiano e o trabalho de 51 anos da Associação de Veteranos. "É um grande evento e o cardápio elaborado pelos Veteranos é esperado por todos. Voltar após dois anos é celebrar e manter a tradição do imigrante italiano, em uma festa típica, regada a vinho, farta gastronomia e a alegria que a música traz", define.

Os ingressos custam R$ 60,00 (adulto), R$ 30 (para quem tem de 7 a 12 anos custa) e R$ 10 (crianças até seis anos). O público pode adquirir os ingressos diretamente com os integrantes da Associação dos Veteranos de Garibaldi, Câmara de Indústria e Comércio (CIC) ou então em pontos do comércio local.