Demanda pediátrica aumenta em hospital de Carlos Barbosa

O aumento nos casos de doenças respiratórias fora de época ampliou a procura por emergências pediátricas nos hospitais de diversas regiões do Rio Grande do Sul. O mesmo efeito também está sendo percebido no Pronto Socorro do Hospital São Roque, em Carlos Barbosa. O que tem chamado atenção das equipes da instituição é que esse aumento de demanda no PS pediátrico já vem acontecendo desde abril, ao contrário de anos anteriores, quando era registrada a partir do final do outono, ou seja, por volta de junho.

O principal motivo para isto, de acordo com especialistas, é o fato de que os vírus respiratórios mais comuns no inverno, como Rinovírus, Bocavírus, Influenzas e principalmente o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) já estão circulando. Para lidar com o aumento do volume de atendimentos, o São Roque reforçou as equipes multiprofissionais no setor. Mesmo assim, o tempo de espera médio por atendimento segue maior do que em outros momentos, sobretudo para os casos menos complexos.

De acordo com estatística do Pronto Socorro do Hospital São Roque, nas últimas semanas, 90% dos casos pediátricos atendidos foram classificados como sendo leves. Segundo Miriam de Toni Abboud, diretora técnica médica da instituição barbosense, esse perfil de pacientes encontra maior benefício ao buscar por atendimento ambulatorial, na Clínica de Especialidades do próprio hospital ou mesmo em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), facilitando o acesso de casos mais graves à estrutura hospitalar.

"A maioria dos casos são leves. Entendemos que qualquer febre já deixa os pais alarmados, mas esse sintoma isolado nem sempre é motivo para sair correndo até o Pronto Socorro. Se a criança não mostrar sinais de abatimento, como perda de apetite ou sonolência excessiva, é sinal de que há tempo para ligar para o seu pediatra de referência e levar a criança para uma consulta", descreve.

Ainda conforme Miriam, existem alguns sinais de alerta que devem ser levados em conta na hora dos pais decidirem se levam ou não a criança ao hospital. Ao apresentar pelo menos dois dos seguintes sintomas, é aconselhável levar a criança ao hospital: febre persistente, com pelo menos 48h de duração; sonolência excessiva; tosse persistente, vômitos em jato, esforço respiratório e lesões na pele. Ela alerta que existem formas de prevenir o contágio. Entre eles, evitar a mudança brusca de temperatura, não permanecer em locais fechados por muito tempo e manter boa hidratação e alimentação saudável, além de manter o cartão de vacinação atualizado.