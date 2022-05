Escola de Pelotas é fechada após casos de sintomas gripais em profissionais

As aulas estão temporariamente suspensas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Machado de Assis, localizada nas Três Vendas, em Pelotas. A decisão foi tomada pela secretaria de Educação e Desporto, em comum acordo com a direção do educandário e após consulta ao Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação (COE-E) local, por haverem 10 profissionais em licença por saúde, sendo oito por sintomas gripais - três pessoas com testes positivos para Covid-19 e cinco suspeitos, aguardando resultado de exame. Além disso, há servidores que tiveram contato com familiares que também estão infectados pelo vírus.

A suspensão das aulas presenciais tomou por base os protocolos estabelecidos pela secretaria estadual da Saúde (SES) e previstos na Nota Técnica produzida pelo Programa Saúde na Escola (PSE) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com o trabalho das vigilâncias Sanitária e Epidemiológica. A medida considera, além da necessidade de afastamento dos casos suspeitos e confirmados, também a inviabilidade de atender as demandas da escola.

Conforme informou a pasta da Educação, a Machado de Assis ficará fechada até o dia 22 de maio, retomando as aulas no dia 23. Nesse período, a escola passará por processo de desinfecção, previsto para a próxima semana, e os professores trabalharão com atividades de manutenção de vínculos com os alunos, mas que não irão contar como aulas.