Cesta básica tem aumento de 8,03% em São Leopoldo

O preço da cesta básica teve aumento de 8,03% em comparação com o mês de abril, apontou a pesquisa realizada pelo Procon de São Leopoldo. O levantamento foi realizado na segunda semana de maio em supermercados do município.

A batata foi o item com maior aumento individualmente, com custo atual de R$6,98, o quilo. Itens de hortifrutigranjeiros, o leite e a carne de segunda também tiveram aumentos de mais de 30%. Apenas dois produtores tiveram preços menores em comparação a abril: a banana, que teve uma queda de 40%, e o frango resfriado, com redução de 12% em relação ao mês anterior.

A pesquisa traz os menores valores de 27 produtos, sendo da área de alimentação, limpeza e higiene pessoal. Também constam as comparações dos preços com o mês anterior. A pesquisa é realizada mensalmente considerando quantidade mínima necessária para um consumo familiar. O órgão de defesa do consumidor alerta para que sejam realizadas pesquisas de preço pelos clientes antes de efetuarem as compras.