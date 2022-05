Ao custo de R$ 2 mi, Erechim vai ganhar novo hemocentro

Um destes projetos que será feito com recursos do Investe Erechim, projeto apresentado pela prefeitura que deve injetar R$ 1 bilhão em obras na cidade, será a construção da sede da Associação Beneficente dos Receptores de Sangue de Erechim, também conhecida como Banco de Sangue do Alto Uruguai. O edital de licitação está marcado para o dia 8 de junho. A obra também conta com recursos da Câmara de Vereadores de Erechim,do governo estadual e emendas parlamentar.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, afirma que o programa para fazer o município avançar, e isso incluiu a construção da nova sede do Banco de Sangue. "O espaço terá 726 metros quadrados e será cinco vezes maior que o atual espaço,que hoje tem muitas dificuldades em realizar o serviço com este insumo essencial para a saúde: o sangue", explica. Devem ser aplicados cerca de R$ 2 milhões para a construção do novo espaço.

Polis acrescenta que o objetivo do Banco de Sangue é coletar, por meio de doação, ordenar e fazer a manutenção do sangue de forma beneficente. "A nova sede vai melhorar todo o trabalho de processamento, armazenamento e abastecimento de sangue e seus hemocomponentes aos serviços prestadores de saúde de Erechim e região (hospitais) e, consequentemente, beneficiar a população que utiliza o sistema público de saúde (SUS)", explica.

Conforme o presidente do Banco de Sangue de Erechim, Alexandre Lyrio, a grande deficiência atual do Banco de Sangue é a sua estrutura física, uma vez que se encontra instalada num local adaptado, com aproximadamente 140 metros quadrados, que não mais atende às necessidades para a execução de um trabalho satisfatório. "Todo o trabalho hoje desenvolvido pela diretoria e corpo técnico do Banco de Sangue encontra um limitador externo e que foge de sua alçada para solucionar, que é o espaço físico", afirmou. Ele afirmou que a Associação Beneficente dos Receptores de Sangue de Erechim é a única instituição que fornece sangue, componentes e derivados aos serviços de saúde de Erechim e região, em especial, à Rede de Atenção Terciária.

Segundo Alexandre Lyrio, o Banco de Sangue do Alto Uruguai, busca, ainda, ser centro de referência na região da Associação de Municípios do Alto Uruguai (Amau), para aproximadamente 240 mil habitantes, mantendo estoque de sangue e hemocomponentes compatíveis com as necessidades da região, prestando excelente atendimento aos doadores, bem maior de uma unidade hemoterápica.