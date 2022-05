Ação vai fiscalizar ambulantes no Centro de Caxias

A insatisfação de alguns ambulantes de origem senegalesa com o resultado do sorteio para definição dos espaços das tendas no Centro de Caxias do Sul é a motivação do novo atraso para a efetiva ocupação das áreas delimitadas. Em reunião com lideranças da categoria, secretários municipais definiram todos os ambulantes cadastrados no processo serão notificados sobre a necessidade de ocupação até a próxima sexta-feira (20).

A partir desta data, com apoio das forças de segurança, a fiscalização intensificará a atuação na área central para coibir o comércio ambulante fora das áreas acordadas com as lideranças da categoria. A ação consistirá na apreensão de todos os produtos expostos, visando assegurar que as calçadas fiquem liberadas para a circulação de pedestres.

"Estamos há mais de um ano tratando de assunto, construindo uma solução na base do diálogo e ouvindo a todos os segmentos envolvidos. A alternativa é temporária, mas atende, se não integralmente, as demandas dos ambulantes, do comércio formal e da comunidade. Sabemos que não agradamos a todos, mas foi a melhor solução para o momento. Mas é certo que a prefeitura exigirá o cumprimento do que foi acordado. Não aceitaremos mais a exposição e venda de produtos nas calçadas", assegurou o prefeito Adiló Didomenico.

De acordo com os secretários envolvidos, a maioria dos ambulantes está decidida a assumir a tenda, no local sorteado, mas não o fez por medo de represálias dos contrários. "Dos mais de 90 cadastrados, em torno de 80% estão satisfeitos e querem usar as tendas", argumenta o diretor da Fiscalização do Urbanismo, Rodrigo Lazzarotto. Em paralelo a esta situação, a prefeitura está em conversação visando à prospecção de alternativas para, futuramente, viabilizar a construção de um centro comercial popular.