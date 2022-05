Subsídio da passagem chega a R$ 161,6 mil em Caxias do Sul

A secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul divulgou os dados referentes ao subsídio do transporte coletivo público urbano em abril de 2022. De acordo com o secretário Alfonso Willenbring Júnior, o subsídio é destinado exclusivamente aos usuários do cartão de pessoa física Caxias Urbano e para garantir acesso ao sistema de transporte coletivo para pessoas cadastradas em situação de extrema pobreza junto ao Cadastro Único. O valor total subsidiado somou R$ 161.628,35.

Em abril mais de 4 mil pessoas em situação de vulnerabilidade utilizaram os ônibus, totalizando subsídio de R$ 22.066. O cartão de pessoa física Caxias Urbano foi usado por 160.222 passageiros, resultando em subsídio de R$ 120.166,50 em razão do pagamento de valores de R$ 4,75. .

O subsídio também permite aos moradores dos distritos acesso ao transporte coletivo público urbano com a tarifa técnica de R$ 5,50, calculada para a área urbana. A diferença em relação ao valor da tarifa, que chega a R$ 16,50 em Vila Oliva, é paga pelo poder público. Em abril, o montante subsidiado pela Administração aos usuários dos distritos de Loreto, Santa Lúcia do Piaí, Vila Oliva e Fazenda Souza alcançou R$ 19.395,85, totalizando 3.786 passageiros.

As tarifas atuais são de R$ 4,50 em horários de pico e de R$ 3,50 durante a vigência da tarifa verde, das 9h às 11h e das 14h às 16h, para pagamento com o cartão de pessoa física Caxias Urbano. Em abril, a tarifa paga com o cartão de pessoa física Caxias Urbano foi de R$ 4,75. Para os demais usuários do sistema o valor é o da tarifa técnica, calculada em R$ 5,50. Os estudantes pagam R$ 2,75, equivalente a 50% da tarifa técnica.

O secretário Willenbring Júnior avalia que a tendência futura é de incremento dos valores subsidiados, seja pelo aumento do recurso destinado a cada passagem - em abril eram R$ 0,75 e, em maio, R$ 1,00 -, seja pela expectativa do crescimento no uso do sistema. "Vamos monitorar o movimento todos os meses para estabelecer ações futuras e atrair mais passageiros", ressaltou.