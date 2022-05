Tudo Fácil Empresas está em fase de implementação na cidade de São Leopoldo

O Tudo Fácil Empresas está em fase de implantação na cidade de São Leopoldo. Após a vizinha Novo Hamburgo ter recebido a plataforma na semana passada, será a vez de outra cidade do Vale do Sinos ter acesso. No futuro o trâmite de licenciamento de empresas será totalmente gratuito, automático, fácil.

O Tudo Fácil Empresas encontra-se em implantação da 2ª fase - geração automática da inscrição municipal. A primeira fase, já em funcionamento, é a consulta de viabilidade. E a terceira, em andamento, será a padronização do sistema para licenciamento automático das atividades, que carece de aprovação de decreto e envio da nova tabela de atividades de baixo risco ao Ministério da Economia e posteriormente, à Junta Comercial.

Além disso, aqui no portal de serviços da Jucis/RS o empreendedor tem acesso às informações necessárias para abertura da sua empresa ou regularização de atividades. Caso não haja enquadramento como atividade de baixo risco, este será direcionado para a abertura de empresa pelo fluxo tradicional.

Após a consulta de viabilidade automática, o empreendedor deverá seguir os passos descritos na Instrução Normativa No final do processo a empresa estará registrada, com CNPJ, Inscrição Estadual (quando necessária) e Municipal, além do certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros.

O projeto foi lançado em dezembro de 2021. Em São Leopoldo, existem 341 atividades enquadradas como de baixo risco. Com o avanço da implementação da plataforma no município, este número deverá aumentar para mais de 600 atividades.