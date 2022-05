Após um ano, laboratório em Lajeado aumenta em 10 vezes os exames

O Centro de Apoio ao Diagnóstico de Lajeado é uma parceria do Saúde Univates e do Hospital Bruno Born (HBB) e promove uma nova experiência em saúde para a comunidade e a aproximação entre médicos e especialistas técnicos. O espaço completou um ano este mês e aumentou o número de atendimentos.

Segundo Aline Blankenheimer dos Santos, responsável pelos Laboratórios de Apoio ao Diagnóstico, quando o Laboratório de Análises Clínicas foi aberto, eram realizados cerca de 5 mil exames por mês. Após um ano, a média mensal de exames subiu para 52 mil, sendo a maior parte relacionada a coletas realizadas em pacientes do próprio hospital.

O laboratório realiza diversos exames voltados à atenção básica à saúde, à prevenção de doenças e ao apoio a tratamentos médicos, como hemogramas, colesterol HDL, glicose, TGO e creatinina. "Ter um laboratório dentro do hospital torna o atendimento dos pacientes mais rápido e integrado. E, neste caso, também estamos falando de alta tecnologia para um diagnóstico preciso e, consequentemente, um tratamento mais assertivo para cada condição", explica.

Aline também destaca que entre os principais diferenciais do Centro de Apoio ao Diagnóstico estão a tecnologia e a qualificação técnica empregada nos exames de biologia molecular. A partir da amplificação de genes específicos das amostras coletadas, é possível distinguir o tipo de microorganismo causador da doença e, assim, definir o melhor tratamento.

O Centro de Apoio ao Diagnóstico está localizado no 13º andar do Centro de Tecnologia Avançada (CTA) do HBB, na rua Júlio de Castilhos, 940, no Centro de Lajeado. O complexo de laboratórios atende pacientes do próprio hospital e demais interessados em realizar exames com resultados rápidos e precisos. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h ao meio-dia.