Daeb inicia colocação das ecobarreiras nos arroios de Bagé

O Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) começou a instalação de ecobarreiras no Arroio da Tábua, na região da ponte da rua Ernesto Médici. A iniciativa tem por objetivo a contenção do lixo flutuante lançado ou despejado no local. Estão sendo colocadas estruturas, produzidas com bombonas plásticas e rede, nas calhas dos corpos d'água para retenção dos resíduos.

Esta atividade integra o projeto de desassoreamento dos arroios da cidade, que está sendo realizado desde março. Entre os locais contemplados pela ação de limpeza estão o Arroio da Tabúa, nas pontes da Ernesto Médici, Presidente Vargas e São Carlos; e o Arroio Bagé, na conhecida região da Panela do Candal. Vários materiais foram retirados neste período, entre eles garrafas pet, pneus e resto de móveis.

A ponte da Ernesto Médici é o primeiro ponto a receber as ecobarreiras. O próximo local a ter a contenção implantada, ainda sem data definida, será a ponte do Passo do Onze, no Arroio Bagé, onde há elevado depósito de lixo, o que acaba causando alagamentos e enchentes. Os resíduos retidos nas Ecobarreiras serão coletados periodicamente e serão destinados ao Aterro Sanitário de Bagé.