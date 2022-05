Começa a instalação de letreiros em pontos turísticos de Pelotas

Os projetos de instalação de letreiros 3D em Pelotas começam a ser executados. O processo iniciou com a fixação das letras com a inscrição Laranjal, na praia, nas proximidades do Trapiche. No Largo de Portugal, que terá a inscrição "#Pelotas", os caracteres chegaram a ser colocados nesta semana e passam por ajustes para complementação da infraestrutura necessária para implantação definitiva.

O investimento nos letreiros é de aproximadamente R$ 293 mil, com recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Federal. As letras no Laranjal e no Largo de Portugal foram projetadas como estruturas criativas. As obras transcorrem sob responsabilidade da prefeitura,

"Pelotas entra na rota mundial dos letreiros. A #Pelotas, no Largo de Portugal, é contemporânea e a questão da referência aos ladrilhos, e no Laranjal, mantém viva a tradição da cidade", pontua o secretário Roberto Ramalho.

O letreio do Laranjal está localizado nas proximidades do Trapiche, com letras estampadas, com alusão aos ladrilhos de Pelotas. Traz uma reprodução das cores da bandeira do município. A maior letra (L) mede 2 metros de altura e, as demais, 1,50 metro.

Já o letreiro fica no Largo de Portugal e é feito com letras brancas, sendo a maior (P) com 1,90 metro de altura. Há iluminação em LED embutida. A instalação dos letreiros faz parte do pacote que totaliza mais de R$ 1.482 milhão e inclui pavimentação asfáltica. O projeto para o Laranjal, além do letreiro, deque, paisagismo e mobiliário, também inclui o estacionamento para food trucks, com o alargamento de passeio em blocos retangulares e pista para manobra dos caminhões, em blocos intertravados.