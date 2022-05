Santa Cruz do Sul abre concorrência pública que visa a ampliação do serviço de coleta seletiva na cidade

O município de Santa Cruz do Sul vai ampliar a coleta seletiva de lixo. Foi lançada a concorrência que licitará a prestação do serviço para o município. A iniciativa está sendo conduzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade.

O objetivo principal é ampliar significativamente o recolhimento de resíduos recicláveis gerados no município. Atualmente, o trabalho ocorre em apenas 15 bairros da cidade, realizado pela Cooperativa de Catadores e Recicladores de Santa Cruz do Sul (Coomcat), que seguirá atuando nestes locais. Na nova proposta, a empresa vencedora passará a atender outros 20 bairros ainda desassistidos, com o recolhimento somente do lixo reciclável (inorgânico/seco), através da coleta porta a porta.

A expectativa da Prefeitura é de que a vencedora do certame comece a operar ainda no início do segundo semestre deste ano. A abertura da licitação está prevista para o dia 14 de junho.