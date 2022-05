Lajeado planeja ampliação do sistema de monitoramento

A prefeitura de Lajeado definiu estratégias de ampliação do sistema de videomonitoramento e cercamento eletrônico como próximo passo para o funcionamento do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Uma reunião para a apresentação do investimento foi realizada. O investimento será para ampliação de câmeras e de leitores de placas de veículos já existentes no município, além da aquisição de um sistema de gerenciador de imagens.

As novas câmeras serão instaladas em pontos estratégicos definidos junto às equipes da Brigada Militar e da Polícia Civil e com os dados de ocorrências coletados pelo programa Pacto Lajeado pela Paz. Conforme o secretário de Segurança Pública, Paulo Locatelli, essa ampliação servirá para auxiliar em soluções concretas de problemas recorrentes. "A ampliação auxiliará no cercamento eletrônico já presente no município, além de contribuir com a prevenção no policiamento ostensivo e na coleta de provas junto à polícia judiciária e Ministério Público", explica o secretário.

Em contrapartida, o município pede o apoio das forças de segurança para o reforço de efetivo para trabalhar no Ciops.A ideia é que haja uma mobilização para busca de recursos nas mais diversas esferas.