Prefeitura de São Borja e instituições de ensino superior discutem a criação de centro voltado à inovação

O vice-prefeito de São Borja, Roque Feltrin, iniciou a discussão para que o município da Fronteira Oeste tenha um centro de inovação com finalidade de promover a qualificação de organizações, profissionais e estudantes, por meio de mecanismos que fomentem um ambiente inovador em áreas específicas, de acordo com a vocação do município. Em uma primeira reunião com representantes da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar), discutiu-se a importância do desenvolvimento de incubadoras, aceleradores e espaços de coworking empresarial que possam alavancar o potencial empreendedor no município.

Na ocasião os representantes das instituições públicas de nível superior da cidade destacaram algumas ideias e projetos nessa área, além das dificuldades encontradas para desenvolver as iniciativas. O vice-prefeito reforçou que para fomentar o empreendedorismo, devem ser feitas parcerias entre o Poder Público, o setor privado e as instituições de ensino, que podem contribuir muito na capacitação para desenvolver empresários que possam gerir empresas prósperas e sólidas.

"A nós cabe o papel de promover o empreendedorismo. Por isso, precisamos de bons projetos e da ajuda da iniciativa privada e das nossas instituições de ensino com ações objetivas e práticas", ressaltou. O tema deve voltar a ser debatido em novas reuniões futuras.