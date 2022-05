Parceria vai providenciar exames de câncer em Santa Cruz do Sul

A prefeitura de Santa Cruz do Sul iniciou uma ação focada no atendimento à saúde da mulher. Em parceria com o Hospital Ana Nery, a medida busca intensificar a disponibilização de exames para rastreamento do câncer de colo de útero nas unidades de saúde da rede de Atenção Básica.

O ponto de partida do projeto foi a Estratégia Saúde da Família (ESF) Esmeralda. O hospital deslocou até o local um consultório móvel para a realização do exame, também conhecido como papanicolau e indispensável na prevenção à doença. Também foram realizados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites e ofertadas as vacinas Influenza e Covid adulto e pediátrica para a comunidade.

A secretária municipal de Saúde, Daniela Dumke, destacou que o grande objetivo da ação conjunta é promover a prevenção em saúde. "Um dos focos é a parceria dos serviços como um todo, sempre buscando a qualidade na assistência prestada", comentou. Daniela destaca que o diagnóstico precoce é indispensável para que o tratamento de câncer seja bem-sucedido. A secretaria aposta em outras parcerias para aprimorar o atendimento à população. "O Hospital Ana Nery é um grande parceiro e, com certeza, vamos expandir esse trabalho com outros projetos para qualificar cada vez mais a assistência e ampliar o atendimento à população", declarou.

A ação será realizada novamente no dia 17 de maio, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jacob Schmidt. Serão disponibilizados 40 exames papanicolau por agendamento, presencialmente na rua Barrão do Arroio Grande, nº 946. A prefeitura e o hospital já estudam um cronograma com mais datas para o mês de junho.