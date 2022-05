Tricofest tem abertura oficial nesta sexta-feira, em Nova Petrópolis

Ocorre nesta sexta-feira (13) a abertura da primeira edição da Tricofest, em Nova Petrópolis. Serão 19 dias divididos em seis finais de semana em que o evento vai ocorrer no Centro de Eventos, com enfoque na comercialização de malhas.

O local já está pronto para receber os visitantes com uma estrutura confortável. A decoração começa pelas ruas da cidade marcando assim o clima de bem receber. As portas da maior feira de malha tricot do sul do país abrem às 10h. Ela segue até o dia 19 de junho, sempre as sextas, sábados e domingos e também no feriado de Corpus Christi, dia 16 de junho. Em todos os dias da programação o ingresso e estacionamento são gratuitos.

A Tricofest conta com três pavilhões diferenciados. O principal deles é ocupado pelos estandes das malharias e pela área gastronômica principal. Num segundo espaço estão as empresas que comercializam acessórios e produtos afins ao inverno além de produtos e serviços diferenciados. E no terceiro pavilhão estão os food-trucks com uma variedade de lanches e refeições.

Durante os sábados e domingos a programação da Tricofest terá atrações musicais locais. Além da bandinha típica alemã, que estará recepcionando os visitantes, acontecerão dois shows acústicos nesse final de semana: Acústico Leebe no sábado (14) e Gerson Müller no domingo (15), ambos às 14h. O DJ Edu Rother estará no espaço food-trucks no sábado e domingo, sempre a partir das 15h.

O coordenador geral da Tricofest, o malheiro Márcio Kny, destaca que a expectativa é grande pela primeira edição da Tricofest, que terá continuidade, após o encerramento em Nova Petrópolis, na cidade de Picada Café. "Um misto de alegria e ansiedade nos toma, mas acima de tudo estamos preparados para receber a todos com muito carinho." A Associação das Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café, organizadora da Tricofest e que é presidida por Márcio, estima em 60 mil pessoas o público que visitará Nova Petrópolis.