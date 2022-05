UPA de Santa Rosa bate recorde de atendimentos

O mês de abril foi de recorde de atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Rosa. Foram 6.908 pacientes que passaram pelo local, entre casos de urgência, emergência e consultas. Ainda ocorreram notificação de 722 casos de dengue e o aumento da ocorrência de doenças respiratórias, principalmente em crianças.

Com o número bem acima do mês anterior - quando foram registrados 5.803 atendimentos - a UPA tem recebido uma média de 230 pacientes por dia. "O aumento da procura impactou no tempo de espera e tem exigido muito dos nossos profissionais. Mesmo assim, todos os pacientes que procuram atendimento na UPA, são atendidos", destaca a diretora-geral do Hospital Vida & Saúde, Vanderli de Barros.

Os números de abril superaram os de janeiro, quando foram feitos 6.847 atendimentos, em um dos períodos de maior ocorrência de casos de Covid-19 "Permanecemos com a orientação de que as pessoas busquem primeiramente o atendimento na Unidade de Saúde mais próxima, em casos de sintomas mais leves. Priorizando os casos de urgência e emergência, iremos otimizar o atendimento e diminuir o tempo de espera, oferecendo melhores condições para a comunidade", destaca o gerente de Urgência e Emergência, Silvano Cervo.

Destes quase 7 mil atendimentos, 24% foram atendimentos pediátricos, o que deve aumentar durante o período de inverno e a ocorrência de temperaturas mais baixas. Somente nos 10 primeiros dias do mês de maio, já foram registrados 2.272 atendimentos e notificados 72 casos de dengue. Para agilizar o atendimento das consultas, a UPA aprimorou o acolhimento do paciente. Agora, após a elaboração da ficha de atendimento, o paciente passa por uma primeira triagem com um profissional técnico de enfermagem, que avalia os sinais vitais.