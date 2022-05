Taquara vai absorver demanda oncológica do Vale do Sinos

O Hospital Bom Jesus, em Taquara, será referência para Novo Hamburgo e outros quatro municípios da região para o tratamento oncológico a partir do final do mês de maio. O Centro de Oncologia venceu concessão para operar na área em Taquara por 15 anos e já tem 20 anos de experiência na área oncológica. Uma comitiva de vereadores da cidade do Vale do Sinos esteve no hospital que irá receber os hamburgueses em busca novos esclarecimentos sobre o setor de oncologia.

O motivo da troca é que o Hospital Regina, de Novo Hamburgo, que recebia os pacientes com câncer para tratamento foi descredenciado pela secretaria estadual da Saúde. A decisão foi do corpo diretivo da instituição, e um dos motivos seria a divergência de valores estabelecidos em contratos. O último dia de atendimentos será no dia 26 de maio.

O Hospital Bom Jesus é habilitado pelo SUS desde 2014. O diretor da Oncoprev Taquara, Ramon Ritter, explicou que o Estado procurou a instituição de Taquara justamente porque não tinham fila de espera em nenhum dos municípios que atendem. A responsável técnica do setor, Andressa De Conti esclareceu que estão disponíveis de 60 a 65 atendimentos por mês em oncologia para a cidade de Novo Hamburgo. No entanto, caso o número passe, a secretaria estadual de Saúde liga e avisa que, por algum motivo, houve mais casos naquele mês.

Os administradores falaram que entendem que o fator de deslocamento é novo para o município, mas que as outras cidades - Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha e Ivoti - já viviam esta realidade ao tratarem seus pacientes em Novo Hamburgo e já estão acostumados com a situação. O diretor da Oncoprev falou, ainda, que até o final do mês de maio serão quase mil pacientes atendidos. "Fazemos o acolhimento e eles têm saído satisfeitos. Sempre terá algo para corrigir, claro. O importante é atender rápido. Vai ter o deslocamento, vai. Mas quantos ficaram na fila e não tiveram essa oportunidade. É ruim para um município próspero e grande não ter este serviço por determinação do Regina. Mas um dia pode ter de novo. Só queremos deixar claro que Taquara está dando conta", informou.

Questionados sobre um vídeo que circula nas redes sociais no qual alguns pacientes esperam na chuva pelo atendimento, Ritter contou que foi em momento da chegada de um ônibus. "Vão chegar 40 pessoas juntas, vamos levar um tempo para fazer a papelada, mas há um bom espaço de acolhimento, tanto na clínica quanto no hospital", garantiu.