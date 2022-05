Caxias do Sul lança plataforma para agendamento de consultas

A secretaria municipal de Saúde de Caxias do Sul iniciou um projeto-piloto para agendamento on-line de consultas, com oferta de atendimento com médico clínico. O anúncio foi feito pela secretária municipal da Saúde, Daniele Meneguzzi, na reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, realizada na Câmara de Vereadores. O serviço está disponível pelo site da prefeitura.

Nesta primeira etapa o agendamento está disponível para os usuários das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Ana Rech e Alvorada. As duas unidades continuarão ofertando as consultas marcadas presencialmente ou por telefone. O agendamento de consultas on-line busca aprimorar o atendimento prestado na Atenção Primária.

"Esse projeto foi montado para proporcionar mais uma oportunidade de acesso da população às consultas. Conforme avaliação desse projeto-piloto, pretendemos ampliar gradativamente a abrangência, passando a atender aos usuários de postos de saúde de outras regiões da cidade", explica a secretária.

Durante a reunião, a secretária também apresentou dados sobre o panorama da rede de saúde de Caxias do Sul e destacou o investimento de 27% do orçamento do município em 2021, o que significou R$ 81 milhões a mais do que no ano anterior. A titular da Saúde também adiantou sobre o planejamento para reformas em UBSs, que deve iniciar pelas Unidades Planalto, Mariani e Parque Oásis, que já têm projetos prontos para serem executados com recursos do Município, do Estado ou de emendas parlamentares. O início ainda não tem data definida e depende de outros procedimentos, incluindo processos licitatórios.

Também há articulação para a revitalização de UBSs via Programa de Revitalização de Unidades Básicas de Saúde, por meio do trabalho de pessoas privadas de liberdade, instituído em portaria federal. Daniele também mencionou o projeto de construção da UBS Caminho do Meio, a ser construída na região do loteamento Victório Trez.