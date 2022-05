Santa Maria lidera em regularização de pontos de luz da região da RGE

No ano de 2021 a RGE regularizou as ligações de energia elétrica para 2.289 famílias na sua área de concessão. Com investimento de R$ 5,3 milhões, a distribuidora atuou em pontos de vulnerabilidade social, onde os consumidores não possuíam conexão com a rede da distribuidora ou possuíam por ligações irregulares e perigosas.

Ao todo, foram 27 cidades que receberam as ações da empresa. O município que mais houve regularizações neste período foi Santa Maria, com 494 novos consumidores beneficiados, seguido por Sapucaia do Sul e São Leopoldo, com 319 e 313 famílias, respectivamente. Para o ano de 2022, a RGE tem a previsão de alcançar mais 3 mil famílias com as ações.

Segundo o analista do Programa de Eficiência Energética da RGE, Odair Deters, as ações oferecem maior qualidade e segurança a todos os clientes. "A regularização do fornecimento de energia elétrica tem um grande impacto na segurança da população. Ligações irregulares ou fora dos padrões técnicos oferecem risco constante de curto-circuito, que pode danificar não só a rede de distribuição, mas também causar danos materiais, como incêndios, e até choques elétricos que podem ser fatais", destaca.

Os novos clientes passam a ter, além de um fornecimento de energia elétrica, a inclusão social, uma vez que a fatura de energia é um dos comprovantes de residência mais respeitados (isso propicia acesso a outros serviços, como financiamentos e crediários) e segurança, uma vez que o fornecimento estará dentro dos padrões técnicos e de segurança. Os benefícios ainda, estendem-se para todos os consumidores de uma forma geral, pois as ligações irregulares impactam no aumento do valor da conta dos clientes regulares, pois parte dessa energia desviada é retida na tarifa. Atualmente não existe um cadastro prévio de interessados para a regularização junto à empresa e estão sendo beneficiados consumidores que estejam a menos de 30 metros da rede de baixa tensão da distribuidora..