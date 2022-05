Tramandaí vai receber unidade do Stock Center

O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira (11) a direção do Comercial Zaffari, para tratar da construção de uma unidade do atacarejo Stok Center. A estrutura está sendo projetada às margens da ERS-030, na entrada de Tramandaí, junto ao bairro Cruzeiro I, em um investimento de cerca de R$ 50 milhões.

A reunião serviu para tratar do projeto da nova loja, além de abordar licenças ambientais, estrutura do entorno e acessos. "É mais uma grande empresa que está se instalando em nosso município. Certamente é uma nova etapa que estamos vivendo em Tramandaí. Após o ciclo da pandemia, estamos retomando o crescimento de nossa economia, a vinda da Stok Center será fundamental, disse o prefeito, após a reunião.

De acordo com representantes do Comercial Zaffari, o Stock Center de Tramandaí será uma das maiores do Estado, com mais de 11 mil metros quadrados. A previsão é de que as obras sejam concluídas em outubro de 2022. Não foram anunciadas quantas vagas de emprego serão abertas.