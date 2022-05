Rio Grande terá aplicativo para monitorar casos de abigeato

Uma ferramenta inédita no Rio Grande do Sul, que auxilia no combate a crimes de abigeato, foi apresentada à prefeitura do Rio Grande. O AbigeApp é um aplicativo que disponibiliza um banco de dados digital, com armazenamento em nuvem, para o registro de marcas e sinais de animais do campo, como bovinos, equinos e ovinos. A tecnologia substitui os livros de papel nada funcionais usados atualmente nesse serviço.

A solução se torna completa porque as autoridades de segurança pública locais, regionais e estaduais têm acesso a um aplicativo com recursos de inteligência artificial para consultar estes dados, identificar a propriedade dos animais apreendidos e agilizar a investigação em crimes de abigeato. O prefeito Fábio Branco acompanhou a apresentação do aplicativo, conduzida pelo Sindicato Rural, juntamente com os secretários de Agricultura, Relações Institucionais e Segurança.

O uso do aplicativo, mediado pela secretaria da Agricultura, já foi aprovado pelo prefeito, mas demanda um tempo para ser efetivado, pois necessita passar por adaptações técnicas. "Foi uma reunião extremamente produtiva. Sem dúvidas, a implementação desse aplicativo trará para o município um avanço significativo em termos de segurança rural", afirma o secretário de Relação Institucionais, Assuntos Internacionais e Parcerias Público Privadas, Cláudio Diaz.