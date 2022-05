Canoas lança edital para buscar empresa que irá realizar levantamento sobre o Plano de Arborização Urbana

Foi lançado um edital em Canoas para o Plano Municipal de Arborização Urbana. A empresa que ganhar a licitação deverá realizar o inventário da arborização do município. Com essa ferramenta, a prefeitura poderá saber o número de árvores que precisam ser podadas, as que deverão ser substituídas e quais os locais adequados para os novos plantios ordenados.

O engenheiro agrônomo da secretaria de Meio Ambiente, Fernando Ferrari, comentou sobre a importância que a ação terá para o município. "Irá facilitar o nosso planejamento, tanto a curto como a longo prazo, de arborização do município. A partir do diagnóstico vamos ter o mapeamento georreferenciado das árvores da cidade, com as intervenções necessárias", destacou.

Serão criadas diretrizes de plantio para evitar problemas futuros com espécies inadequadas ao espaço disponível. Para que, desta forma, as intervenções de poda e corte sejam minimizadas no decorrer dos anos. Também está prevista a criação de um mapa interativo, onde cada vez que for plantada uma árvore a informação será lançada neste mapa.