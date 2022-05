Bento Gonçalves tem projeto de primeiro emprego para os jovens

O Balcão do Primeiro Emprego de Bento Gonçalves, lançado para jovens estudantes que estão em busca de uma primeira experiência profissional, em pouco mais de um mês desde o lançamento, já recebeu pouco mais de 80 currículos. Além disso, foram realizados 170 encaminhamentos profissionais para diversas empresas do município.

O projeto já foi apresentado para duas escolas municipais, além de ter sido realizado um mutirão no bairro Vila Nova, possibilitando que as empresas estivessem presente para conversar com os jovens postulantes às vagas. A coordenadora de RH de uma das empresas que estão no projeto, Deizy Taiz Zanatta, destacou sobre a importância do programa para os jovens aprendizes. "Nós fizemos a contratação do jovem aprendiz através do evento que teve no bairro Vila Nova. Para nós, quanto empresa, foi muito importante, porque foi possível conversar e conhecer os jovens interessados, além de ter aberto portas, oportunizando que eles pudessem estar tanto no mercado de trabalho, quanto aprendendo profissões. A gente vê o projeto como produtivo", avaliou..

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Milena Bassani, destacou sobre a importância do programa. "Estamos contentes em ver que os jovens estão se interessando e enviando seus currículos. Sabemos o quão importante é eles terem a chance de iniciar um trabalho e irem descobrindo uma profissão", disse. Ela destaca também sobre a parceria com as empresas. "Esse trabalho em conjunto com as empresas do município são de suma importância para esse êxito do programa, possibilitando aos jovens a oportunidade de iniciarem a vida profissional bem empregados e com oportunidades de crescerem profissionalmente", complementou.