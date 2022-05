Nova Petrópolis terá multifeira no segundo semestre

A Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP) apresentou a 1ª Nova Expo, multifeira que vai englobar a região. A feira vai reunir um universo de compras, negócios, inovação, lazer, entretenimento, cultura, turismo e gastronomia. Juntamente à Nova Expo, acontece a realização paralela do 31º Festimalha e 1º Winterfest.

Realizada de 12 a 21 de agosto, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, a 1º Nova Expo irá apresentar o melhor da Região das Hortênsias em uma extensa feira multisetorial, com ampla gama de produtos de moda, couro, calçados, acessórios, cama, mesa e banho, móveis, utilitários, além de expositores da indústria, serviços, agronegócio e variedades.

Serão 10 dias de feira, com capacidade de agregar para até 120 expositores. O evento abrigará oito espaços segmentados, distribuídos em 2.700m² de espaço interno e 1.600m² área externa coberta. Destaque para a Arena Órbita, um espaço de inovação montado dentro do evento para palestras e geração de conhecimento e para o Festival Gastronômico, onde restaurantes locais ofertarão o melhor da culinária regional em pratos especiais de valor único. Mais detalhes sobre os dois eventos serão apresentados no dia 18 de maio, durante evento da entidade.