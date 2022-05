Duas cidades do RS vão receber estudo sobre vacina contra a dengue

Um novo subestudo para avaliar a resposta imune de três diferentes lotes de produção da vacina da dengue do Instituto Butantan será iniciado nas cidades de Porto Alegre e Pelotas. A pesquisa será randomizada e faz parte do ensaio clínico de fase 3, que é o estudo principal do imunizante e que está em andamento desde 2016.

Está previsto o recrutamento de 700 participantes homens e mulheres sadios ou com doença clinicamente controlada, com idade entre 18 e 59 anos completos. Em Porto Alegre, eles participarão da pesquisa no Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e, em Pelotas, no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE UFPel).

Os participantes receberão uma dose do imunizante de um dos três lotes da vacina ou de placebo, e serão acompanhados durante o protocolo. Os pesquisadores farão a avaliação da consistência da vacina, comparando os títulos de anticorpos neutralizantes aferidos no 28º dia após a aplicação.

De acordo com o gerente de Ensino e Pesquisa do HE, Tiago Veiras Collares, a instituição está no aguardo da chegada de documentação da participação na pesquisa para determinar como será organizado o estudo local. "A escolha do Butantan por nosso Centro de Pesquisas Clínicas para mais um estudo é motivo de grande satisfação pelo reconhecimento de nossos pesquisadores e nossa instituição", comentou ele.

A vacina usa a técnica de vírus atenuado contra a dengue, utilizando vírus enfraquecidos que induzem a produção de anticorpos sem causar a doença e com poucas reações adversas. Ela será tetravalente e vai proteger a população dos quatro tipos de dengue.

Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, até abril foram registrados 542.038 casos prováveis de dengue no Brasil e confirmados 160 óbitos. Em comparação com o ano passado, houve um aumento de 113,7% de casos registrados para o mesmo período. Em abril, a secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul divulgou uma nota de alerta máximo para casos de dengue no estado. Em 2022 já foram confirmados 13.881 casos e 12 mortes pela doença no estado, números superiores aos dados do ano inteiro de 2021.