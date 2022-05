Obras no Centro Administrativo de Taquari são retomadas

A obra do Centro Administrativo de Taquari está prestes a ser concluída, com a retomada das obras no térreo e subsolo. A prefeitura divulgou os editais de Concorrência Pública para retomada do serviço, com um valor orçado de R$ 1.043.414,20. As propostas serão abertas em 10 de junho.

Construído no ano de 1989, o prédio é composto por cinco andares. A obra, que desde então aguarda por uma finalização, teve a reforma iniciada na gestão passada e será concluída nos próximos meses. A conclusão do Centro Administrativo deve melhorar o atendimento à população. "É uma estrutura necessária para atender a nossa população. Seguimos trabalhando por uma cidade com mais avanços e obras", destacou o prefeito André Brito.