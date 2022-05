Hospital de Bento Gonçalves abre 10 leitos de internação

O Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, viabilizou a abertura de 10 novos leitos de internação em sua estrutura, que servirão para atender a crescente demanda de pacientes SUS encaminhados pelo poder público. A intenção da iniciativa, realizada em parceria com o poder público, é diminuir o tempo de espera por internação, situação registrada com maior frequência nos últimos 30 dias.

O novo espaço está localizado ao lado do Pronto Socorro da instituição, onde durante os períodos mais críticos da pandemia funcionou uma unidade de UTI Mista. O local ficará ativo no mínimo pelos próximos três meses, mas deverá funcionar enquanto houver demanda. "Há quase 100 anos, o Tacchini tem como compromisso ajudar a cuidar da saúde da comunidade e, ao longo do tempo, temos feito isso de várias formas. Vamos continuar fazendo tudo que estiver ao nosso alcance para garantir o melhor atendimento possível a todos", descreve Roberta Paulikevis Vilas Boas, diretora de divisão hospitalar do Tacchini Sistema de Saúde.

Com o incremento do novo espaço, o Tacchini passa a oferecer 70 vagas destinadas a pacientes SUS. O número engloba leitos clínicos, cirúrgicos ou oncológicos.