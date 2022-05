São Leopoldo aprova reajuste aos servidores

O prefeito de São Leopoldo Ary Vanazzi sancionou a lei que garantiu o reajuste de 15,43%, retroativo ao mês de abril, e igual reajuste no vale-alimentação/refeição para os servidores municipais, após a aprovação da matéria pela Câmara Municipal de Vereadores. O reajuste refere-se a 11,73% do período 2021/2022, e outros 3,31% referente ao período de 2019/2020.

A diferença de pagamento aos servidores será paga em folha suplementar com previsão de para o dia 18 de maio. Quanto ao pagamento da diferença do demais benefícios, este será feito na folha suplementar. Pela lei, os servidores da administração direta da prefeitura de São Leopoldo, Fundação Hospital Centenário, Fundação Centro de Eventos, Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae), e do Instituto de Aposentadoria e Pensões (IAPS) receberão o maior reajuste da região.

O secretário municipal de Administração, Thiago Gomes, reafirmou a importância do reajuste. "Recebemos os representantes das categorias, dialogamos e construímos um caminho de consenso e responsável, aprovando um índice justo e satisfatório que recupera boa parte das perdas salariais dos últimos períodos em que os salários estiveram congelados por força da legislação federal", destacou Thiago.