Lajeado vai sediar evento nacional da Defesa Civil

O prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, e o secretário de Segurança Pública, Paulo Locatelli, receberam o presidente do Conselho Nacional de Defesa Civil, Coronel Júlio Cesar Rocha Lopes, para confirmar Lajeado como sede de um evento nacional do órgão. O evento, que será realizado no segundo semestre deste ano, contará com a participação de representantes de 23 estados.

O evento reunirá os representantes do Conselho Nacional de Gestores Estaduais de Proteção e Defesa Civil e abordará técnicas de atuação do órgão em todo o território, além de aperfeiçoar estratégias para enfrentamento aos eventos adversos. Além dos representantes dos estados, estará presente no evento o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas Alves, que tem histórico de atuação no rompimento de barragem em Brumadinho.

Conforme Locatelli, Lajeado receberá autoridades e representantes estaduais de Defesa Civil que contribuirão com conhecimentos para o município quando se trata de enfrentamentos de caso de desastres. "É muito importante para a nossa cidade receber um evento de nível nacional. Teremos autoridades de diversos estados compartilhando conhecimento. Este encontro tem muito a agregar em termos de soluções e encaminhamentos relacionados aos eventos adversos que acontecem em nossa região", avalia o secretário. O evento ainda não tem data definida.