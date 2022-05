Regiões de Teutônia recebem novas lâmpadas de LED

A secretaria de Obras, Viação e Transportes de Teutônia deu início a substituição gradual das lâmpadas de iluminação pública convencionais - de 150w e 250w- por lâmpadas de LED. O objetivo é proporcionar mais qualidade no serviço de iluminação, com maior eficiência energética, durabilidade e economia no consumo de energia elétrica.

Inicialmente a substituição ocorrerá em toda a extensão da avenida 01 Leste, e nas avenidas 1 Norte, 1 Oeste e 1 Sul, no entorno do Centro Administrativo, em função da proximidade da Festa de Maio. A substituição ocorrerá de forma gradual, paralelo ao serviço de manutenção da iluminação pública no município.

As lâmpadas convencionais instaladas no Pavilhão Multiuso do Centro Administrativo também foram trocadas por refletores de LED, . Além disso, novas lâmpadas estão sendo instaladas na sede municipal a fim de tornar o ambiente ainda mais seguro à noite.