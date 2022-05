Viaduto da BR-116 em Barra do Ribeiro é aberto para o trânsito

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) entregou mais uma obra da duplicação da BR-116, entre Guaíba e Pelotas. O viaduto de Barra do Ribeiro, localizado no km 319 da rodovia, tem 60 metros de extensão, faixa dupla e integra os lotes 1 e 2 da duplicação.

Os lotes estão sendo executados pelo Exército e já têm mais de 75% do total dos serviços previstos executados. Neste segmento, que tem cerca de 50km, já estão em operação 26,1 quilômetros de pistas duplicadas, o que representa 51,3% do trecho em obras. O investimento total do empreendimento, relativo aos 211 quilômetros totais de extensão, é de R$ 1,5 bilhão.

As obras de duplicação da BR-116 totalizam 136,5 quilômetros de novas pistas já em operação. Isso representa 64,6% dos 211,2 quilômetros em obras. O lote 4, que compreende segmentos nos municípios de Tapes e Camaquã, com 23,9 quilômetros de extensão, foi o primeiro a ser totalmente duplicado e liberado ao tráfego. Já o lote 3, em Tapes, está 92,6% concluído, faltando a conclusão da conexão com o lote 2 e pequenos serviços.

O lote 5, que é responsável por segmentos em Camaquã e Cristal, teve a ordem de início dos serviços remanescentes assinada no final de abril e os trabalhos já iniciaram no trecho. O lote 7, em São Lourenço do Sul, está com serviços em execução no acesso ao município. Os lotes 6, 8 e 9 devem ter a licitação para a conclusão dos serviços remanescentes realizada neste ano. Em relação ao lote 10, a obra da ponte sobre o rio Comaquã foi licitada na modalidade de Regime Diferenciado de Contratação Integrada (RDCi) e a empresa está na fase de desenvolvimento dos projetos.