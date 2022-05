Pronto Socorro do Hospital Centenário é revitalizado

O Hospital Centenário de São Leopoldo entregou as obras do Pronto Socorro revitalizado. Com um investimento de R$ 130 mil, a revitalização incluiu pintura, troca de luminárias, reforma e troca de aberturas, troca de móveis, revisão e conserto dos aparelhos de ar-condicionado e instalação de painéis e foi finalizada em 40 dias.

No espaço, agora destinado para o atendimento da emergência adulta, serão 15 camas hospitalares e sete proltronas para o atendimento dos pacientes. O secretário municipal da Saúde, Diego Pitirini, falou sobre os investimentos da revitalização. "Desde 2017, essa é a 27ª obra realizada no Hospital Centenário. Uma obra simples, um valor de investimento de um pouco mais de 100 mil reais, mas que equivale-se a todo o investimento feito pelo governo do estado do Rio Grande do Sul no Programa Avançar Saúde na cidade de São Leopoldo", afirmou o secretário.

Pitirini destacou ainda a importância da entrega do espaço, especialmente com a chegada do inverno. "Essa obra vai nos dar a segurança para passar um inverno em melhores condições de receber a população de São Leopoldo e de conseguir dar conta de atender toda nossa população, como atendemos na pandemia e como continuaremos atendendo agora", complementou.