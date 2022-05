Prefeitura de Dois Irmãos adquire área para criação de centro de eventos

Com a intenção de fomentar o turismo e a economia, o município de Dois Irmãos adquiriu a propriedade da antiga cachaçaria Dom Braga, com área total de 38 hectares. A intenção é transformar o terreno em um empreendimento turístico e de empreendedorismo, além de criar espaços para convenções de negócios, feiras e exposições de maior porte, como, por exemplo, a Fest Feira.

O prefeito Jerri Meneghetti ressaltou que era um desejo da prefeitura adquirir um espaço para eventos. "Sondamos diversas áreas, entre elas, a da antiga Cachaçaria Braga, mas que já estava em fase de negociação por outra pessoa, mas houve desistência por questões de saúde. A herdeira nos contatou e informou da desistência, abrindo a possibilidade de aquisição para o município. O tamanho de frente para a rua é satisfatório e o valor ficou abaixo da avaliação feita por profissionais. Foram algumas semanas entre avaliação e negociação e alguns dias de trâmites para registro da documentação de posse", disse o prefeito.

Patrícia Braga, que é filha do ex-dono do local, ressaltou que o espaço foi idealizado pelo pai Anastácio Braga há alguns anos. "A propriedade foi adquirida em 1980, sendo que antes da cachaçaria tínhamos criação de gado leiteiro. No ano de 2000 abriu a cachaçaria Dom Braga, que operou até 2010. Ficamos felizes que esse espaço foi vendido para o município, assim a história e esse lugar será compartilhado com mais pessoas", disse ela. O investimento foi de R$ R$ 3,8 milhões.