Hospital Sapiranga inaugura nova ala voltada ao SUS

O Hospital Sapiranga vai inaugurar uma nova unidade de internação SUS nesta quarta-feira (11). As adequações foram necessárias principalmente pela necessidade de modernização e pelo fato do espaço físico do antigo prédio ser limitado.

O espaço será destinado para atendimento de pacientes que internam através do Sistema Único de Saúde . Atualmente, a ala funciona na parte mais antiga do Hospital Sapiranga, atendendo, em média 360 pacientes por mês. "É uma estrutura que, sem dúvida, vai contribuir para o conforto e bem-estar dos pacientes, além de permitir prestar uma assistência segura e de qualidade, por atender a todas as normas previstas", afirmou a diretora do Hospital Sapiranga, Elita Herrmann.

O planejamento inicial era para que o novo espaço estivesse funcionando ainda em 2021, mas a pandemia atrasou a obra. A nova unidade, que hoje possui 450 metros quadrados, passará para 1.150 m². Ainda para o final deste ano o hospital contará com uma nova emergência 24 horas, quase três vezes maior do que a existente e uma Unidade de Saúde Mental com 15 leitos.

"O hospital vem se destacando com a projeção e a realização de grandes e novos projetos focados na melhoria do serviço de saúde, mas sem dúvida este momento será um dos mais especiais, e muito significativo. A nova ala Esmeraldas será um dos grandes marcos não só para nós do hospital, mas para toda a comunidade e região, relata João Edmar Wolff, presidente do hospital. Foram gastos cerca de R$ 2,7 milhões para a obra.