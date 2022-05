Caxias do Sul inaugura clínica para reabilitação de pacientes

A prefeitura de Caxias do Sul inaugurou, nesta terça-feira (17), a Clínica Municipal de Reabilitação, com foco inicial em atendimentos de fisioterapia e fonoaudiologia. O serviço vai funcionar no Centro Especializado de Saúde (CES).

Neste primeiro momento, o atendimento será voltado a pessoas com sequelas pós-Covid 19, doenças respiratórias crônicas, doenças musculoesqueléticas e sequelas de AVC, além dos pacientes pediátricos que já estão em atendimento no CES. O objetivo é ampliar gradativamente, com a oferta de atendimentos fisioterapêuticos em outras especialidades.

Na área de fonoaudiologia, que será centralizada na clínica, serão ofertados 50 novos horários a mais por mês. Já em relação à fisioterapia o número vai dobrar, já que o espaço vai proporcionar que os atendimentos mensais passem de cerca de 200 para 450, fora os que já são realizados em outros locais, como Centro Integrado de Saúde da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), Centro Clínico Universidade de Caxias do Sul (Ceclin) e clínicas conveniadas.

"A clínica vai proporcionar a ampliação e a qualificação de atendimentos e atender a essa demanda importante de assistência aos pacientes com sequelas respiratórias, incluindo da Covid-19, além de estar alinhada ao compromisso de aprimorar a assistência especializada em saúde", destaca a secretária municipal da Saúde, Daniele Meneguzzi.

Uma sala no CES foi reformada para abrigar o espaço, que terá equipe inicial composta por cinco fonoaudiólogos e quatro fisioterapeutas. Além dos equipamentos adquiridos pelo município, outros serão providenciados conforme a demanda e o aumento da oferta de atendimentos.

Os encaminhamentos serão realizados pela rede municipal de saúde, por meio da Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, médicos especialistas ou fisioterapeutas da rede, conforme diagnóstico clínico. A clínica vai funcionar de segunda a sexta-feira, com horários agendados.