Casa de eventos de luxo em Gramado será reaberta em julho

Com previsão de reinauguração para julho deste ano, a tradicional casa de eventos de Gramado Casabranca, chegará remodelada e ganha novo nome. O espaço passa a se chamar Casa Nuvole, nome italiano que significa "nuvens", em uma referência à singular vista da casa e ao teto de vidro. O local será destinado para eventos sociais, com foco em casamentos, e corporativos.

Após três anos fechada, a casa está sendo modernizada e passará do estilo focado na arquitetura espanhola e portuguesa para um estilo neoclássico. Estruturalmente, o espaço passa por melhorias nos acessos, ganha uma suíte para noivas e camarim, por exemplo. Também está sendo criado o Espaço Gourmet. Outra novidade é a colocação de vidros duplos para trabalhar a acústica do local.

O salão principal está sendo ampliado, e as áreas externas ganham elementos como uma fonte e dois cenários novos que vão permitir a realização de eventos externos. A Casa Nuvole Eventos poderá ser modulada para receber eventos de pequeno e grande porte em razão dos vários espaços disponíveis. A gestão do espaço foi assumida pela empresa Wert Estada & Co., no mês passado.

O empreendimento é um dos locais mais visados de Gramado para realização de grandes eventos como festas do Festival de Cinema, casamentos de luxo e eventos de marcas nacionais. O local já sediou, por exemplo, a Villa de Caras em Gramado recebendo dezenas de celebridades. A área de 1,5 hectares, em meio à natureza, apresenta paisagens de tirar o fôlego. O local era a antiga residência da família Luchsinger e, em 2010, foi adaptada para se tornar a casa de eventos mais badalada de Gramado.

A reformulação e modernização é assinada pelo arquiteto Rogério Menin, o projeto de paisagismo é do conceituado profissional Fernando Thunm. Gella Barbieri fará a curadoria do empreendimento, usando a sua expertise na operação de eventos. Com eventos já fechados e confirmados para o segundo semestre, o calendário para reservas do espaço está disponível para locações.