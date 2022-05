Linha Turismo de Erechim terá roteiro gastronômico a partir de junho

Com a chegada dos dias mais frios e do inverno próximo mês, a prefeitura de Erechim, através da secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, em parceria com a Emater-RS/Ascar e os produtores rurais, lançou um roteiro das sopas, vinhos e queijos da Linha Turismo de ônibus da cidade. Os passeios estão previstos para serem realizados a cada 15 dias, nas sextas-feiras de junho a agosto, com início no dia 3.

O valor pago pelos participantes é diretamente nas propriedades rurais. A saída para o roteiro é com a participação, mínima, de 30 pessoas que serão acompanhados por um condutor de turismo. No dia do passeio todos deverão portar documentos de identificação. Menores deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis, com a certidão de nascimento ou identificação em mãos.

As saídas dos passeios acontecem na Praça Júlio de Castilhos, em frente a Casa do Artesanato. O transporte e o guiamento não têm custos para os participantes. O valor do jantar é de R$ 85,00 por pessoa, e o primeiro destino, em 3 de junho, será o Café Andreola.