Centro de formação da Susepe será erguido em Venâncio Aires

Na presença do governador, Ranolfo Vieira Junior e do Secretário de Justiça, Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild, foi assinado o convênio com o município de Venâncio Aires para a revitalização da área do antigo Instituto Penal de Mariante, em Venâncio Aires. O ato aconteceu durante a cerimônia de abertura da 16ª Fenachim, quando o prefeito Jarbas da Rosa assegurou serviços de horas máquinas, servidores, além de levantamento topográfico para a parceria que vai resultar na construção do Centro de Formação de Servidores da Susepe - Superintendência de Serviços Penitenciários e da Fase, Fundação de Atendimento Socioeducativo.

O projeto vai restaurar o espaço físico transformando em referência para os trabalhos de formação de profissionais ligados aos serviços penitenciários e socioeducativos de todo o Estado. Com a expectativa de retornos positivos, especialmente ao setor econômico do município, a prefeitura de Venâncio Aires vai ser parceria da iniciativa.

O projeto de revitalização prevê a restauração do prédio, com adaptação para dormitórios, salas para cursos e auditório com capacidade para até 200 pessoas. A área já vem recebendo serviços de limpeza e em breve, os serviços de reconstrução devem iniciar. A estimativa é de que até o final do ano o local já possa ser utilizado.