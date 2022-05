Município de Portão vai receber filial de atacarejo no fim deste mês

No próximo dia 26 de maio, a cidade de Portão ganha uma loja do Macromix Atacado. O empreendimento tem mais de três mil metros quadrados. Localizado na ERS-240, no trevo de entrada da cidade, a rede será uma opção não só para os moradores locais, mas também para os de cidades vizinhas.

"A localização é, sem dúvidas, um dos pontos que merece destaque nesta nova loja. Não somente Portão, mas Estância Velha, São Sebastião do Caí, São Vendelino e até Novo Hamburgo e São Leopoldo ganham uma nova opção de compra. Pensamos a localização na entrada da cidade justamente para abastecer essas localidades", explica Eloi Zagonel, superintendente de atacarejo da UnidaSul, holding que administra o Macromix.

O Macromix Portão está há 8 minutos do Arroio da Manteiga (São Leopoldo), 12 minutos do bairro Boa Saúde (Novo Hamburgo), 10 minutos do Centro de Estância Velha e 15 minutos de Capela de Santana, por exemplo. "Além disso, teremos um amplo mix de produtos, com 11 mil itens, para atender os moradores e negócios de todas essas cidades. É um mix que não é encontrado nessa região e vamos conseguir atender", conclui o gestor.

O novo atacarejo terá placas fotovoltaicas, para geração própria de energia. Cerca de 11 mil itens serão comercializados no local, e a expectativa é de que 200 funcionários sejam contratados.