São Borja vai realizar passeio ciclístico no domingo

A cidade de São Borja prepara para o próximo domingo (15), a partir das 15h30min, a realização do passeio ciclístico Pedal Amarelo. O evento faz parte da programação Maio Amarelo, que tem como finalidade mobilizar a comunidade por um trânsito consciente.

O evento terá concentração às 15h, no Parcão, e deslocamento às 15h30min, inicialmente até a Praça XV de Novembro e Prefeitura. Na sequência, haverá deslocamento pela rua Cândido Falcão e até a sinaleira da Rua Borges do Canto. O passeio será finalizado no ponto de partida, no Parque Esportivo General Vargas. O Departamento de Esportes solicita que os ciclistas confirmem presença de forma antecipada. A ideia é de reunir ciclistas de todas as idades, de modo a mobilizar e integrar toda a comunidade são-borjense.

Dois outros eventos estão definidos durante o Maio Amarelo. Um deles será uma mateada na tarde de 29 de maio, no Parcão, com apresentações artísticas. Já em 31 de maio, às 19h, no auditório da Acisb, acontecerá palestra de orientação e conscientização em relação ao trânsito.

Enquanto isso, ao longo deste mês, o Departamento de Trânsito confirmou ações educativas na cidade, orientando condutores, ciclistas e pedestres para condutas adequadas em relação à circulação. Outra iniciativa a ser desenvolvida será revitalização ou reposição da sinalização de trânsito, com prioridade para as regiões na cidade consideradas estratégicas.