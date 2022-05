Feira de inovação e negócios inicia em Cachoeirinha

De 10 a 13 de maio, Cachoeirinha vai receber a 2ª Feira de Negócios e Inovação (FniC), que acontece no estacionamento do Centro das Indústrias, no coração do Distrito Industrial. Com uma estrutura de 1.500 metros quadrados, o evento contará com cerca de 100 empresas expositoras, além de uma completa programação de palestras, painéis, rodadas de negócios e atrações culturais.

Uma das principais características da feira é reunir a indústria, o comércio e os prestadores de serviços buscando o networking e valorizando o fortalecimento das relações baseado na proximidade. "A FniC tem como um dos principais objetivos proporcionar que as empresas da nossa região possam se conhecer e estreitar relações comerciais", revela o presidente do Centro das Indústrias de Cachoeirinha, Jeferson Gorziza. A Rodada de Negócios é um dos momentos que proporciona a geração de negócios. As empresas podem fazer sua inscrição gratuita e estar frente a frente com grandes empresas do setor.