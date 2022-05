IFSul inaugura laboratório para projetos em São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) inauguraram o Laboratório de Desenvolvimento de Projetos, localizado no Centro de Eventos. A cerimônia também foi marcada pelo anúncio de mais dois editais de seleção de estudantes para formação inicial e continuada do curso gestor de microempresa, voltado para pequenos empresários, e oficina de podcasts, exclusivo para professores da rede municipal.

O laboratório é um extensão do IFSul de Sapucaia do Sul e de acordo com o pró-reitor da instituição, professor Vinícius Martins, podendo futuramente vir a tornar-se um campus São Leopoldo. "A educação é transformadora e permite alçar voos muito maiores que não imaginavam antes", disse o professor aos estudantes presentes na inauguração. Com a reitoria localizada em Pelotas, o IFSul tem 14 campus, conta com 185 cursos técnicos, 33 graduações, 17 especializações, quatro de mestrado e um de doutorado.

"Nós estamos vivendo um evento histórico, é uma primeira atividade de um futuro núcleo de escola técnica. Tenho certeza que em 2024 nós vamos ter uma escola técnica aqui na cidade e não uma extensão" afirmou o prefeito Ary Vanazzi.

Serão ofertados seis cursos de formação inicial e continuada, sendo dois deles articulados com a EJA de São Leopoldo para cursos de agentes culturais e operador de computadores - que já estão em andamento. Na segunda-feira (9), no site da IFSul, foi lançado edital de seleção de estudantes para formação inicial e continuada do curso gestor de microempresa voltado para pequenos empresários e oficina de podcasts, exclusivo para professores da rede municipal.