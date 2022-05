Santa Cruz do Sul terá parque voltado para a cultura germânica

O parque temático da imigração germânica de Santa Cruz do Sul já tem data marcada para sair do papel. Uma reunião no Salão Nobre do Palacinho definiu um prazo para o início das primeiras benfeitorias no local.

O parque ocupará área na Granja Municipal, em Linha Santa Cruz, junto ao cemitério onde estão sepultados dois dos primeiros imigrantes chegados à região em 1849. O objetivo é criar um lugar de preservação e promoção da cultura germânica, com foco no desenvolvimento econômico e no turismo.

A primeira etapa de obras deverá ser executada durante os meses de maio, junho e julho. As primeiras intervenções deverão incluir a construção de estacionamento, sanitários, calçamento da via interna principal do parque e playground.

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, salientou a importância da iniciativa. "O Parque do Imigrante aliará a preservação das raízes germânicas à geração de emprego e renda, através do turismo e promoção de atividades locais como a nossa gastronomia. Será um marco cultural para o município e o Vale do Rio Pardo", destacou.

Presidente da Associação dos Moradores de Linha Santa Cruz (Amorlisc) e da Comissão Pró-Parque, Ricardo Bringmann considerou o resultado da reunião bastante positivo, pois permitiu definir a realização das primeiras intervenções no local. Bringmann revelou que a comissão avalia a mudança do nome do empreendimento. Inicialmente concebido como Parque do Imigrante, o projeto está se direcionando para uma nova denominação: Volkspark - parque do povo, em alemão.

Ele explica que sempre foi uma grande expectativa da comunidade ter um espaço específico para a preservação e manutenção da história e cultura alemã. Mas destaca que a iniciativa também busca outro viés. "Queremos que tenha, principalmente, um olhar no desenvolvimento econômico e turístico, sendo que o parque é para a preservação das raízes de Santa Cruz e região", declarou.