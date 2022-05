Rolante cria associação para fomentar o enoturismo

Com o objetivo de preservar a colonização italiana e fomentar o comércio, o enoturismo e o turismo rural no Vale do Paranhana, foi lançada a Associação Caminho das Pipas (Acapi) de Rolante. Durante a cerimônia, a entidade apresentou, também, a sua logomarca e o seu primeiro rótulo de vinho: o De Sti Ani, que significa "de antigamente" na língua Talian.

O Caminho das Pipas é um roteiro turístico conhecido há mais de 20 anos. Fica localizado no distrito de Boa Esperança, a 17 km do centro da cidade. Atualmente, 80 famílias vivem no local, que é colonizado por descendentes de italianos, que vivem, na sua maioria, do turismo e da fabricação de vinhos, espumantes, sucos de uva e de outros produtos coloniais. O roteiro conta vinícolas familiares e pousada, bem como pontos turísticos como a cascata Três Quedas, o Morro Voo Livre e a Igreja Nossa Senhora do Caravaggio.

A Acapi é constituída por 11 empreendedores locais. A fundação da entidade foi viabilizada pelo Programa Redes de Cooperação da Feevale, que auxiliou os produtores em todo o processo para a constituição da entidade. Conforme o presidente da entidade, Andrei Finger, a associação nasce de um esforço mútuo de todos os empreendedores. "Com a associação, vamos fortalecer os nossos negócios e preservar as nossas origens, atrair mais turistas e fomentar a economia da nossa comunidade e do nosso município", afirma Finger. "Que bom que a Acapi está sendo formalizada com esse espírito de união e solidariedade entre as famílias. Ganha a comunidade, a nossa cidade e valoriza o nosso turismo e nossos produtos", complementou o prefeito, Pedro Rippel.