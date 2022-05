Número de endividados é de 26% em Lajeado

Depois de uma variação de mais de 1% entre fevereiro e março, a inadimplência de Lajeado permanece estabilizada, alcançando, nesta sexta-feira (06), a marca de 26,1%. O número apontado neste início de maio foi obtido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado junto ao banco de dados da Boa Vista Serviços e indica que, dos 62.454 CPF's ativos no município neste momento, 16.290 estão com algum restritivo junto ao SCPC.

Ampliando a abrangência para todo o Estado, observa-se um leve aumento no índice de 0,2% nos últimos 30 dias, o qual marca hoje 28,9%. O perfil dos inadimplentes em Lajeado segue inalterado, sendo a maioria homens (50,5%), com idades entre 30 a 34 anos (17,1%) e que recebem entre um e dois salários mínimos (45,6%). No RS também se manteve igual, concentrando a maioria no sexo feminino (50,9%), na faixa etária dos 25 a 29 anos (14,3%) e com renda entre um e dois salários (42,6%).