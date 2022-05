Santo Ângelo projeta investir mais de R$ 12 milhões para o início de obras até o final do mês de junho

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, assinou a documentação para um novo pacote de obras que soma mais de R$ 12 milhões e com início previsto até junho. No montante está incluso os quase R$ 5 milhões que a gestão desbloqueou junto ao governo federal, após imbróglio judicial com empresa que não cumpriu contrato e paralisou cinco obras em Santo Ângelo, além de suspender os repasses da União ao município para outras realizações.

Nas próximas semanas, o chefe do Executivo deverá assinar a ordem de serviço para um pacote de obras de revitalização da malha viária e asfaltamento de várias ruas da cidade, com investimentos de R$ 3.81 milhões. A recuperação asfáltica e as novas pavimentações contemplarão os bairros e as principais via de acesso à cidade.

Jacques autorizou nesta semana, o início das obras de construção da ponte em concreto na rua Gaspar Martins, no bairro Harmonia, no valor de R$ 314.3 mil e do Museu da Etnia Italiana, no distrito do Sossego, investimento de recurso específico na ordem de R$ 182.6 mil. A construção de museu deve iniciar nesta segunda-feira (9).

Na área educacional, foi publicado o edital de licitação para construção dos novos prédios para as escolas municipais de Educação Infantil Odyla Pinto de Carvalho, no bairro Missões, e Theodomiro Luciano de Souza, na zona norte da cidade. Segundo o secretário de Educação, Valdemir Roepke, o educandário infantil já está funcionando em local provisório, em anexo à Igreja Sagrada Família, até que as obras do novo espaço estejam concluídas. As duas construções representam um investimento de R$ 4.2 milhões.